El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas horas de cielo poco nuboso. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 23 grados a las 03:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, el termómetro comenzará a subir nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 05:00 y 06:00, y subiendo a 21 grados a las 07:00. Durante la mañana, las temperaturas irán aumentando, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 27 grados a las 10:00.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 11 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a 6 km/h a la 01:00 y 5 km/h a las 02:00. A medida que el día avance, se prevé que el viento cambie de dirección y aumente su velocidad, alcanzando hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta un 76% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 44% a las 10:00 y bajando aún más a un 37% a las 18:00.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:22, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. Con temperaturas que alcanzarán un máximo de 38 grados en la tarde, es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.