El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Montilla se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta la noche. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando un pico de 39 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y descendiendo a un 19% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura y la exposición al sol serán más elevadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de temperaturas elevadas y un cielo despejado promete un día agradable, perfecto para disfrutar de la belleza del verano en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.