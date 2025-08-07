El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 18 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica. La humedad relativa, que comenzará en un 89% en la madrugada, disminuirá a lo largo del día, alcanzando un 35% hacia las 17:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

No se prevén precipitaciones durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Moguer.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera constante desde el sur, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en las horas más cálidas del día. Esta brisa será especialmente notable durante la tarde, proporcionando un alivio del calor y haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:28 horas. En resumen, el día de hoy en Moguer se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.