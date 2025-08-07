El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un máximo de 38 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 36%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 86 km/h en los momentos de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescura en medio del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 5 y 10 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que el viento se intensifique, alcanzando velocidades de hasta 47 km/h, lo que podría afectar la estabilidad de objetos ligeros al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:18, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un alivio del calor diurno. La noche se presentará con temperaturas más agradables, rondando los 24 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada al aire libre sin incomodidades.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento que, aunque fuerte en la tarde, aportará un toque de frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.