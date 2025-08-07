El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia hasta el ocaso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 51% a la medianoche y aumentando hasta un 81% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 42% a las 21:00. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Marchena tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas. Mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor será fundamental para disfrutar de este día veraniego sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.