El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más intensa.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 55% por la mañana y disminuyendo a medida que el calor se intensifique, alcanzando niveles más bajos en las horas de mayor temperatura. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad podría aumentar ligeramente, aunque se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar alrededor de las 21:25, ofreciendo una vista espectacular del cielo.

Es recomendable que los residentes de Mairena del Aljarafe tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico. Se sugiere mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible. Las actividades al aire libre son ideales, pero es importante evitar la exposición prolongada al sol en las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se presenta como un día típico de verano, con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Disfruten de este día soleado, pero con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.