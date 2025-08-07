El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 26 grados a la 01:00, y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 35 grados a las 14:00 horas. La tarde será calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 35 y 37 grados, alcanzando un pico de 37 grados a las 17:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 58% a la medianoche y aumentando hasta un 90% en las primeras horas de la mañana. A medida que la temperatura se eleva, la humedad disminuirá, alcanzando un 43% a las 11:00 y manteniéndose en niveles similares durante la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 33 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también se recomienda estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la tendencia de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Con un ocaso previsto para las 21:24, la jornada se cerrará con un ambiente cálido y despejado, ideal para disfrutar de una agradable velada en Mairena del Alcor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.