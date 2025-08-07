El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 24 grados entre las 04:00 y las 05:00.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 46%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos del suroeste con velocidades que oscilarán entre 7 y 11 km/h. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h hacia las 19:00 horas. Este viento, aunque fuerte, será seco y contribuirá a la sensación de frescura en las horas más calurosas.

El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:19 horas. La salida del sol será a las 07:27, marcando el inicio de un día soleado y cálido.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor. La combinación de temperaturas elevadas y viento puede hacer que el tiempo sea más tolerable, pero es importante tomar precauciones para evitar golpes de calor. En resumen, Lucena disfrutará de un día soleado y cálido, perfecto para disfrutar de la belleza del verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.