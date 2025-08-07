El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Lora del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

Durante la mañana, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde y bajando a 25 grados a las 2 de la tarde. Sin embargo, a partir de las 3 de la tarde, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 39 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 90% a lo largo del día, siendo más alta en las horas de la mañana y la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 7 de la tarde. Este viento ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, aunque se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El amanecer se producirá a las 7:30 de la mañana y el ocaso será a las 9:24 de la noche, brindando una larga jornada de luz solar. Es un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que las altas temperaturas pueden ser un factor de riesgo. En resumen, Lora del Río vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano en todo su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.