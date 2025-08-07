El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con una temperatura inicial de 31 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan gradualmente, alcanzando un máximo de 40 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y disminuyendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo seco, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 35 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 79 km/h, lo que podría generar condiciones de viento racheado. Este fenómeno podría afectar la sensación térmica, haciendo que el calor se sienta más intenso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, especialmente si se planean actividades que puedan verse afectadas por ráfagas fuertes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 33 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:17 horas. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, lo que proporcionará un alivio del calor diurno.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con vientos moderados a fuertes en la tarde. Se aconseja a la población tomar precauciones ante el calor y el viento, disfrutando de las condiciones favorables para actividades al aire libre, pero siempre con la debida atención a la hidratación y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.