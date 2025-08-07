El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 19 grados en las horas más frescas de la madrugada.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 29 grados durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre. La sensación térmica se verá ligeramente afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, con valores que rondarán el 86% al amanecer y descendiendo a un 54% hacia la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más cálida de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante la tarde. La dirección del viento, predominantemente del sur, puede traer consigo un ambiente más cálido y húmedo, típico de esta época del año.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los leperos disfruten de sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30. En resumen, el día de hoy en Lepe se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.