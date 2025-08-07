El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 21 grados entre las 02:00 y las 04:00, proporcionando un tiempo agradable para actividades al aire libre.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender a 20 grados, manteniéndose en este rango hasta las 08:00. Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 05:00 y 06:00, lo que podría generar una sensación de bochorno, aunque se espera que esta disminuya a medida que el sol se eleve en el cielo. A las 09:00, la humedad bajará al 81%, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 25 grados a las 10:00 y subiendo rápidamente hasta los 34 grados entre las 14:00 y las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera de manera efectiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación térmica podría ser más alta debido a la combinación de calor y humedad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h a las 18:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 20:00 y bajando a 25 grados hacia las 23:00.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:25, marcando el final de un día que promete ser agradable y veraniego.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.