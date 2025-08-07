El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% y descendiendo a niveles de 15% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a que el calor se sienta más agudo. Es recomendable que los jiennenses tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 42 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 17:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda tener precaución si se está en zonas abiertas.

A lo largo de la tarde, aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se prevén intervalos nubosos hacia el final del día, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 21:17. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, pero sin expectativas de tormentas.

La noche se presentará tranquila y despejada, con temperaturas que descenderán a unos 25 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. En resumen, el día de hoy en Jaén se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.