El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 61% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento del sur también puede traer consigo un ligero aumento en la sensación térmica, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:29. En resumen, el tiempo en Huelva para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, ideal para aprovechar al máximo el verano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.