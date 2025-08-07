El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 07:00 y las 08:00. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un ambiente caluroso y seco.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 68% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 36% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de calor extremo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los datos indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la combinación de altas temperaturas y baja humedad puede aumentar el riesgo de incendios forestales en áreas cercanas, por lo que se debe tener precaución.

En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. La ausencia de nubes y la presencia del sol durante todo el día brindarán un ambiente perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.