El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en momentos puntuales, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían ser notorias en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece actividades al aire libre y eventos sociales. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad, pero se disipará rápidamente.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 21:25. En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.