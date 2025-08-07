El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% y aumentando hasta un 66% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los cordobeses disfruten de un día soleado sin interrupciones.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 27 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 36 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas y expuestas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del cielo. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 22 grados a última hora, lo que hará que la velada sea más agradable.

Los periodos de temperatura más frescos se experimentarán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado. La salida del sol se producirá a las 07:27 y el ocaso será a las 21:21, brindando largas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Es un día perfecto para salir, ya sea para pasear por el centro, disfrutar de un picnic en el parque o simplemente relajarse en casa con las ventanas abiertas para aprovechar la brisa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.