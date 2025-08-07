El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Castilleja de la Cuesta se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad sin interrupciones. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 34 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque 34 grados a las 15:00 horas.

La mañana comenzará con temperaturas agradables, alrededor de 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a las 12:00 y 32 grados a la 13:00. La tarde será calurosa, con un pico de 34 grados a las 14:00 y 15:00, antes de comenzar a descender hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 92% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 16:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:33 y el ocaso a las 21:26, los ciudadanos podrán disfrutar de largas horas de luz solar, ideales para paseos, deportes y reuniones familiares. En resumen, el tiempo de hoy promete ser perfecto para disfrutar de un día al aire libre en Castilleja de la Cuesta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.