El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

Hoy, 7 de agosto de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 21 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 20 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 19 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 14:00 y 15:00, y un máximo de 30 grados a las 16:00 y 17:00.

La humedad relativa será alta durante la madrugada, comenzando en un 86% a las 00:00 y alcanzando un 100% a las 07:00. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 73% a las 10:00 y bajando hasta un 54% a las 18:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, la tarde se tornará más cálida y cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h entre las 13:00 y las 15:00. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Cartaya, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá que el sol brille intensamente, lo que es ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el campo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:30. En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un tiempo soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.