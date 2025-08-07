El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día soleado ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más alta. Es recomendable que los habitantes de Carmona tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura será más elevada. La tarde se presentará cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 34 y 37 grados, y una ligera disminución hacia la noche, donde se espera que la temperatura baje a 30 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 88% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 55% a las 10:00 y bajando a un 37% hacia las 21:00. Esta combinación de calor y humedad puede generar una sensación de bochorno, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Carmona, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.