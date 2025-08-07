El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y 23 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 50% y el 97% a lo largo del día, siendo más alta en las horas de la mañana y disminuyendo hacia la tarde. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 4 de la tarde. Este viento moderado ayudará a mitigar un poco el calor, pero no será suficiente para evitar que las temperaturas se sientan elevadas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche y bajando a 28 grados a las 11 de la noche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 9:25 PM. En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invitará a salir y aprovechar el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.