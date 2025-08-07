El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. Este patrón de temperaturas cálidas se mantendrá durante la mañana, con un leve descenso hasta los 24 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 39 grados . Este calor puede resultar agobiante, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% y descendiendo a un 15% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor momentáneo, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:19 horas. La combinación de un cielo claro y temperaturas más frescas por la noche hará que sea un momento agradable para salir y disfrutar del aire libre.

En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada calurosa y soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más intensas del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.