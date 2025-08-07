El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, sin indicios de precipitaciones, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza natural de la región.

Las temperaturas oscilarán entre los 24°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 36°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 45% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan más cálidas, por lo que es importante estar preparados para el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

La salida del sol está programada para las 07:33, y el ocaso ocurrirá a las 21:24, lo que brinda una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será ideal para disfrutar de un día soleado y cálido, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a la población que aproveche las condiciones favorables, manteniendo siempre la precaución ante las altas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.