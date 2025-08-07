El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 22 grados a las 2 de la mañana.

Durante la mañana, el termómetro se mantendrá en torno a los 21 grados, con un aumento gradual que llevará la temperatura a 28 grados a las 11 de la mañana. A medida que el sol se eleva en el cielo, la sensación térmica se tornará más cálida, alcanzando un pico de 35 grados a las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 48% y el 82%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 5 y 17 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Este viento ayudará a mitigar un poco el calor, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar deportes al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:26, marcando el final de un día soleado y caluroso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche y bajando a 20 grados hacia la medianoche. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Bormujos vivirá un día de verano típico, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.