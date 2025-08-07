El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas cálidas que alcanzarán un máximo de 41 grados en las horas centrales de la tarde. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 24% por la mañana y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando notablemente en la tarde, donde se registrarán ráfagas de hasta 73 km/h. Esta variabilidad en la velocidad del viento puede generar momentos de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren en espacios abiertos.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que las ráfagas fuertes podrían afectar a estructuras ligeras o a quienes realicen deportes al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:23, brindando un inicio luminoso al día, mientras que el ocaso se espera para las 21:18, ofreciendo una larga jornada de luz solar. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 32 grados hacia el final de la tarde.

En resumen, Bailén disfrutará de un día caluroso y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.