El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 46% a las 08:00. Sin embargo, a lo largo del día, la humedad se mantendrá en niveles relativamente bajos, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. A las 14:00, se prevé que la humedad se sitúe en un 37%, lo que, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que se sienta más caluroso de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 78 km/h a las 17:00, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá predominando. A lo largo de la jornada, el viento se irá desplazando hacia el sur y sureste, con velocidades que irán disminuyendo hacia la noche.

No se prevén precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la ciudad y sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente despejado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá momentos de alivio. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.