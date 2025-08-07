El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas y que irán disminuyendo ligeramente a medida que avance la jornada. A las 01:00, la temperatura será de 29 grados, y se mantendrá en un rango cálido durante las primeras horas del día.

A medida que el sol ascienda, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se registrarán 39 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 29% y el 41% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, a partir de las 16:00 horas, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 34 grados a las 22:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste a velocidades de hasta 9 km/h, aumentando a 11 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección, predominando del este y del sur, con ráfagas que alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer y una temperatura más fresca, que rondará los 22 grados a las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:19, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. En resumen, hoy en Baena se presenta como un día ideal para disfrutar del verano, con calor, sol y un viento agradable que hará más llevadero el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.