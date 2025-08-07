El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento significativo, alcanzando los 41 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 50% en las horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que se aconseja evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h en la tarde. Esta racha de viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor. La combinación de temperaturas elevadas y un cielo despejado promete un día agradable para los residentes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.