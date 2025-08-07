El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Almonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 18 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 13:00 horas y llegando a un máximo de 33 grados entre las 15:00 y 17:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% a las 04:00 horas, pero disminuirá a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se recomienda precaución, ya que el viento puede ser más fuerte en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 21:27 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá disfrutar en un cielo despejado. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 24 grados a las 23:00 horas, lo que permitirá un cierre de jornada agradable.

En resumen, Almonte disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 33 grados, alta humedad en la mañana, y un viento moderado del sur. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.