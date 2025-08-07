El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 18 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 74% en las horas centrales. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura se elevará hasta los 30 grados alrededor de las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Aljaraque tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, la dirección del viento será constante, lo que significa que no se anticipan cambios significativos en las condiciones atmosféricas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un día en el parque, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 21:29. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.