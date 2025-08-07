El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:33. A medida que avance la jornada, se mantendrá esta tendencia, con un predominio de cielos despejados que se extenderá hasta el ocaso, previsto para las 21:25.

Las temperaturas durante el día serán cálidas, comenzando en torno a los 26 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 37 grados entre las 17:00 y las 18:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a unos agradables 29 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y confortable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando hasta un 96% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% durante las horas más cálidas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de bochorno será moderada.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas pico de la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 4 y 18 km/h a lo largo de la jornada, lo que permitirá una brisa agradable en las zonas al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de La Algaba pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. En resumen, el día se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y mayormente soleado, perfecto para aprovechar el verano en su plenitud.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.