El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Alcalá la Real se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas y descenderán ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando los 22 grados hacia las 08:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 13:00 y las 15:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 54%, lo que puede generar una sensación térmica algo más intensa durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 70 km/h a las 18:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, ya que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras y árboles.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. No obstante, no se anticipan tormentas, lo que refuerza la idea de un día mayormente soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol a las 21:17 horas. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un día soleado, caluroso y con vientos moderados, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.