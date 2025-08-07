El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de agosto

El día de hoy, 7 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 37 grados en la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas, que se prevén entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que oscilarán entre el 62% en la madrugada y el 41% en la tarde, se anticipa que la combinación de calor y humedad podría hacer que la temperatura se sienta aún más elevada. Por lo tanto, es fundamental estar atentos a las recomendaciones de salud pública para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 14 km/h, aumentando a 35 km/h en la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante tener en cuenta que podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los atardeceres en Alcalá de Guadaíra serán igualmente espectaculares, con el sol poniéndose a las 21:25 horas. Este será un momento ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o simplemente relajarse en un parque. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-06T21:07:12.