El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de agosto

Hoy, 6 de agosto de 2025, La Algaba disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados entre las 05:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea bastante calurosa.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 36% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, el calor del sol ayudará a que el ambiente se sienta más seco a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de tormentas o chubascos inesperados.

Con el orto solar a las 07:32 y el ocaso a las 21:27, los habitantes de La Algaba podrán disfrutar de largas horas de luz natural. Es un día perfecto para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-05T21:12:12.