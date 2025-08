El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de agosto

El día de hoy, 2 de agosto de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 40 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados durante la mañana, comenzando en un 49% y aumentando gradualmente hasta un 66% a las 06:00. Sin embargo, a medida que el calor se intensifique, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 12% a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna de las horas, lo que significa que la probabilidad de lluvia es nula. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se prevé para las 21:30, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

Es importante que los ciudadanos tomen precauciones ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico del calor. Se recomienda mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas. En resumen, el día se presenta como una jornada soleada y calurosa, ideal para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra, siempre y cuando se tomen las medidas adecuadas para enfrentar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-01T21:07:13.