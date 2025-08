El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de agosto

El día de hoy, 1 de agosto de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé que llegue a los 35 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará principalmente del sur y del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Sin embargo, se registran ligeras probabilidades de tormenta en las horas de la mañana y la tarde, aunque estas son mínimas y no se espera que afecten el tiempo general.

La puesta de sol se producirá a las 21:24, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un alivio bienvenido después de un día caluroso, con mínimas que rondarán los 30 grados hacia la medianoche.

En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones adecuadas ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-31T21:12:13.