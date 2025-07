El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán en las primeras horas de la mañana y que irán disminuyendo a medida que avance el día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 27°C y 26°C, proporcionando un inicio cálido y agradable para los habitantes de la localidad.

A partir de las 8:00 a.m., la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 24°C a las 9:00 a.m. y continuando su descenso hasta llegar a los 22°C a las 10:00 a.m. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, se espera que las temperaturas vuelvan a aumentar, alcanzando un máximo de 36°C en las horas de la tarde, especialmente entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

La humedad relativa durante el día se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 46% hacia las 10:00 p.m. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa, especialmente en las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

El orto se producirá a las 7:15 a.m. y el ocaso a las 9:33 p.m., lo que brindará a los montillanos una larga jornada de luz solar. En resumen, se anticipa un día caluroso y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-23T20:57:12.