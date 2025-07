El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 2 de la tarde, y un máximo de 34 grados hacia las 3 de la tarde, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 26% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a una velocidad que oscilará entre los 9 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, hacia la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se espera que estas nubes traigan consigo lluvia.

La salida del sol se producirá a las 07:20, y el ocaso está previsto para las 21:38, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea más llevadera. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-22T21:28:08.