El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 11 de julio

Hoy, 11 de julio de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será excelente, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 39% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del sur y del oeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes practiquen deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo, ya que ayudará a mitigar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean pasar tiempo en parques o realizar actividades familiares. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual que no querrán perderse.

A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para actividades recreativas y momentos de esparcimiento en familia o con amigos.

