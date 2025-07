El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 7 de julio

El día de hoy, 7 de julio de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta el anochecer, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero alcanzando un máximo de 41 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 19% en las horas pico. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el calor sea más llevadero para quienes se encuentren en la calle o en espacios abiertos.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. Las ráfagas serán más intensas en la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, lo que podría ser un buen momento para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades familiares, picnics o eventos al aire libre, ya que no habrá riesgo de mal tiempo.

Es importante recordar que, debido a las altas temperaturas, se recomienda tomar precauciones. Mantenerse hidratado es fundamental, así como buscar sombra durante las horas más calurosas del día. Las personas con condiciones de salud preexistentes o los ancianos deben tener especial cuidado para evitar golpes de calor.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día radiante y caluroso, perfecto para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas elevadas y un viento moderado, será un día ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-07-06T20:57:11.