El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 28 de junio

El día de hoy, 28 de junio de 2025, Morón de la Frontera se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que contribuirá a que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29°C, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 25°C a las 08:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un pico de 41°C entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor intenso se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 12% y el 31%, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Morón tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se espera una brisa suave de 6 km/h, que aumentará a 25 km/h en las horas centrales del día. Esta racha de viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar el calor extremo. Por la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad, llegando a 29 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco en comparación con las horas anteriores.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan cambios en las condiciones climáticas que puedan alterar el pronóstico de un día soleado y caluroso. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no traerán consigo precipitaciones, por lo que el cielo se mantendrá mayormente despejado.

Los habitantes de Morón de la Frontera pueden disfrutar de un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar la exposición prolongada al sol. Con un orto a las 07:03 y un ocaso a las 21:45, la jornada se extenderá con luz natural, permitiendo disfrutar de las largas horas de sol que caracterizan el verano en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-27T21:07:12.