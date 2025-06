El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 27 de junio

El día de hoy, 27 de junio de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados hacia las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 42% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Se recomienda a los habitantes de Osuna que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que variarán entre 9 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 57 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, pero también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas. Es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos y eventos sociales. Sin embargo, es importante recordar que las altas temperaturas pueden ser un factor a considerar, por lo que se sugiere planificar actividades en horarios donde el sol no esté en su punto más alto.

El orto se producirá a las 07:02 y el ocaso será a las 21:44, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Osuna disfrutará de un día cálido y soleado, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-26T21:02:12.