El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. La temperatura inicial será de 31 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 29 grados a la 1:00 a.m. y 28 grados a las 2:00 a.m., con un ligero descenso a 27 grados a las 3:00 a.m. y 25 grados a las 4:00 a.m. La humedad relativa comenzará en un 36% y aumentará ligeramente, alcanzando un 50% a la 1:00 a.m. y un 53% a las 2:00 a.m., lo que podría generar una sensación de calor moderada.

Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 37 grados a las 3:00 p.m. y 36 grados a las 4:00 p.m. La humedad relativa disminuirá a un 11% a las 2:00 p.m., lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando 35 grados a las 5:00 p.m. y 34 grados a las 6:00 p.m.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 11 y 33 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 2:00 p.m. con ráfagas de hasta 55 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico de temperatura.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 9:00 p.m. y 30 grados a las 10:00 p.m. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista nocturna. La puesta de sol se producirá a las 21:41, marcando el final de un día caluroso y soleado en Linares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-23T20:57:12.