El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de junio

El día de hoy, 24 de junio de 2025, Isla Cristina se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 20 grados en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar los 23 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a un 62% hacia la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día, por lo que es aconsejable tomar precauciones si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede generar ráfagas fuertes, especialmente en la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos en bicicleta o deportes acuáticos. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la costa, por lo que se recomienda precaución.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se registran probabilidades de lluvia en otros periodos del día, aunque no se anticipa que afecten a Isla Cristina.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, no debería ser un impedimento para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-23T20:57:12.