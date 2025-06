El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de junio

El día de hoy, 23 de junio de 2025, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde y manteniéndose en torno a los 25 grados durante las horas siguientes.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 38% hacia el final de la tarde. Esto puede proporcionar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará que sea un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 19 y 30 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. A pesar de esto, la probabilidad es baja y no se espera que afecte significativamente el tiempo general del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:47, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía de amigos y familiares. Con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables, Pozoblanco se presenta como un destino perfecto para disfrutar de un día de verano. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar si planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-22T20:57:11.