El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2025, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, donde se prevé un calor intenso de hasta 38 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo a un 26% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del día con mayor comodidad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría ser favorable para quienes practiquen deportes al aire libre, como el ciclismo o el senderismo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esta situación es ideal para aquellos que planean actividades familiares o eventos al aire libre, ya que no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:46. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno de Palma del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de hidratación y protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-21T20:51:10.