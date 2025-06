El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de junio

El día de hoy, 22 de junio de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 24 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 49% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. La combinación de un cielo despejado y una humedad controlada hará que el día sea ideal para disfrutar de la naturaleza, paseos por la playa o actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá riesgo de cambios climáticos inesperados.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un ambiente despejado. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-21T20:51:10.