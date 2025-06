El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de junio

El día de hoy, 20 de junio de 2025, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 31 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 31 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 26 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 55% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

El amanecer se producirá a las 07:08 y el ocaso será a las 21:52, lo que proporciona una larga jornada de luz solar para disfrutar. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

