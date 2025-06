El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de junio

El día de hoy, 19 de junio de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, pero a medida que avance el día, se prevé que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente más despejado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a la medianoche, descendiendo ligeramente a 28 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 37 grados durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y bajando a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que variarán en dirección y velocidad a lo largo del día. Por la mañana, el viento soplará del sureste a una velocidad de 4 km/h, aumentando a 8 km/h en las horas siguientes. A medida que el día avanza, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 34 km/h en dirección sureste durante la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, hay una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque esto no parece ser un factor determinante en la predicción general.

La salida del sol se producirá a las 06:56 y se espera que se ponga a las 21:41, lo que permitirá disfrutar de un largo día soleado. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy será predominantemente cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-18T20:52:13.