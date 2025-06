El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 16 de junio

El día de hoy, 16 de junio de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando temperaturas cálidas que alcanzarán su punto máximo en la tarde.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar de nuevo, alcanzando los 39 grados a las 16:00, lo que sugiere un día caluroso y soleado. Es recomendable que los residentes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 55% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 20% a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre 5 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 19:00. Esto podría generar una sensación de frescura momentánea, pero no será suficiente para mitigar el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que estén atentos a la posibilidad de tormentas en la tarde, ya que hay un 35% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones actuales no sugieren un riesgo significativo.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día mayormente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante el calor y se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-06-15T21:02:12.